Нефть торгуется разнонаправленно

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов во вторник.

Поддержку нефтяному рынку в том числе оказывает слабость доллара, который снижается после недавнего роста.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $55,97 за баррель, что на $0,09 (0,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,70 за баррель, что на $0,07 (0,13%) ниже уровня на закрытие рынка в понедельник.