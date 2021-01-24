Франция не будет присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия

"Франция не принимала участия в дискуссиях по ДЗЯО. Франция не является частью этого договора и не будет присоединяться к нему. Таким образом, этот договор не несет для нас никаких юридических обязательств", - сказал Ле Дриан, отвечая во вторник на вопросы депутатов Нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции.

Министр отметил, что это постоянная позиция Франции, которую разделяют ее ключевые международные партнеры. По словам главы МИД, ДЗЯО не несет никой выгоды для безопасности в контексте, отмеченном распадом международной архитектуры безопасности в связи с рисками, связанными с распространением ядерного оружия. "И поскольку нет инструментов проверки и строгих инструментов прояснения, не будет никакого конкретного вклада в усилия, которые мы предпринимаем для ядерного разоружения", - подчеркнул Ле Дриан. Он напомнил, что Франция является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия, вступившего в силу в 1970 году.

Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу 22 января. Это юридически обязывающее международное соглашение, запрещающее разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. Его подписали 86 государств и ратифицировала 51 страна.

Государства "ядерного клуба" - Россия, США, Великобритания, Франция, Китай - в 2018 году заявили, что не будут подписывать договор. По их мнению, он не учитывает ключевые проблемы, которые должны быть решены для достижения устойчивого ядерного разоружения в глобальных масштабах, и противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия, что может еще больше затруднить дальнейший прогресс в области разоружения.