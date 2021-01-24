Протестующие похитили дипломатический паспорт Пашиняна

Дипломатический паспорт премьера Армении Никола Пашиняна был похищен людьми, ворвавшимися 10 ноября 2020 года в здание правительства, сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян, передает «Арменпресс».

В ночь на 10 ноября протестующие в Ереване, недовольные подписанием заявления о прекращении военных действий в Карабахе, разгромили здания правительства, парламента и особняка премьера. Позднее Пашинян заявил, что в этот день «в резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы».

Десятого ноября в результате проникновения группы людей в здание правительства Армении было похищено 14 дипломатических паспортов, которые в тот же день были аннулированы МИД. Среди этих паспортов был и дипломатический паспорт премьер-министра Армении», - цитирует госагентство слова Нагдалян.