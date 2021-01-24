Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 миллионов

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило во вторник 100 млн, следует из подсчетов ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ. Это составляет около 1,3% населения Земли.

К настоящему моменту в мире зарегистрировано 100 000 739 случаев заболевания, вызываемого новой инфекцией. Число умерших из-за ковида составляет 2 149 288 - 2,15% от всех инфицированных.

25 млн заразившихся коронавирусом было зарегистрировано на планете 30 августа 2020 года, 50 млн - 8 ноября, о 75 млн заболевших стало известно 18 декабря.

Доля уже вылечившихся составляет сейчас около 55%. При этом продолжают болеть как минимум 25,6 млн человек, однако эти данные являются неполными, поскольку многие страны не публикуют соответствующую статистику.

В августе в мире в среднем выявляли по 250 тыс. заразившихся ежедневно, в последние недели фиксировали по 700-750 тыс. новых случаев каждый день. За прошлые семь дней этот показатель составил около 620 тыс.