Сенат США утвердил Блинкена на должность госсекретаря
Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря, свидетельствуют результаты голосования, передает РИА Новости.
Блинкен - давний соратник президента Джо Байдена, он был первым заместителем советника президента США по национальной безопасности и первым заместителем госсекретаря.
На слушаниях по утверждению своей кандидатуры Блинкен высказался за серьезное отношение США к вызовам со стороны России, но подчеркнул, что администрация Байдена намерена продлить единственный оставшийся стратегический договор с Россией – ДСНВ-3. Также он заявил о необходимости пересмотреть внешнюю политику, проводившуюся администрацией Дональда Трампа, включая выход из ядерной сделки с Ираном.