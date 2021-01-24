Доллару предрекли обвал

"Мы пока находимся всего лишь в третьем раунде бейсбольного матча из девяти. Если прогноз сбудется, то это станет важным сигналом в первый год правления 46-го президента Америки Джо Байдена", - написал он в статье для Bloomberg.

Экономист Стивен Роуч вспомнил свой прогноз относительно падения котировок доллара на 35 процентов к концу 2021 года и заявил, что уверен в дальнейшем ослаблении валюты.

Он также назвал три основные причины, которые, по его мнению, способствуют обвалу доллара: резкое увеличение дефицита текущих платежей бюджета Соединенных Штатов; рост котировок евро; политика Федеральной резервной системы, которая мало что будет делать в ответ на любое ослабление доллара.

По мнению автора материала, положение валюты также осложняется продолжающейся пандемией коронавируса и ситуацией с экономикой, находящейся на грани рецессии. Нынешние условия, как отмечает экономист, вынуждают администрацию предложить еще один значительный пакет экономической помощи.

"Такое решение будет иметь последствия для любой экономики. Америке не хватает сбережений", - резюмировал он.

Кроме того, в настоящее время, по словам эксперта, американская экономика крайне зависима от иностранных денег, так как чистый коэффициент внутренних сбережений в стране опустился до самого низкого уровня за всю историю измерений.