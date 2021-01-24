Ученые о массовой гибели тюленей на Каспии

Более 300 тюленей, найденных на побережье Каспийского моря, вероятнее всего, погибли из-за выброса природного метана или сопутствующих газов, который могли спровоцировать сейсмоактивность и штиль.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в заключении Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Жители Дагестана с начала декабря стали распространять в социальных сетях видеоролики, на которых видны десятки туш тюленей в морском прибое. Всего на берег было выброшено более 300 животных. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среде направил запросы в Минприроды, Генпрокуратуру и МВД. Как указывало Росрыболовство, версии об интоксикации животных тяжелыми металлами или пестицидами, а также об их гибели на рыбных промыслах не подтверждаются.