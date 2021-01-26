"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом", - говорится в сообщении.

Путин поздравил Джо Байдена с началом работы на посту президента США.

"Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США. Отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и – с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире – всего международного сообщества", - говорится в сообщении.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 26.01.2021

"Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую", - сообщила пресс-служба.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении.