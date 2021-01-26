Предложения армянской делегации в ПАСЕ отклонены

В рамках зимней сессии ПАСЕ был обсужден и принят проект резолюции о развитии мониторинговой процедуры структуры. Как сообщает Trend, попытки армянской делегации внести поправки в резолюцию провалились. Предложенные армянской делегацией изменения были отклонены большинством голосов.

Армянская делегация после вступления в силу трехстороннего заявления в ПАСЕ, представив задержанных на территории Азербайджана диверсантов и террористов как военнопленных, опротестовала возбужденное против них уголовное дело, предложила обменять военнопленных, заложников и других задержанных лиц, а также внести несколько поправок в связи с армянскими религиозными памятниками.

Ни одно из предложений не набрало необходимых голосов.