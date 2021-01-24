ОПЕК предсказала "хороший" год для нефтяного рынка

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил сегодня на отраслевой видеоконференции, что в 2021 году нефтяной рынок ждет восстановление и рост.

По его словам, поскольку нефтяной рынок переходит сейчас в состояние бэквордации, когда текущие цены выше, чем в прогнозируемом будущем, ОПЕК надеется, что 2021 год получится хорошим для отрасли.

Баркиндо также подчеркнул, что мировой ВВП растет на 4,4% против снижения на 4,1% в 2020 году, что является огромным рывком для глобальной экономики.

Помимо этого, он выразил мнение, что нефтяной отрасли необходимы инвестиции в размере $12,6 трлн. В прошлом году вложения в сектор добычи упали на треть на фоне падения спроса и цен, напомнил Баркиндо.

Напомним, согласно прогнозу ОПЕК, в текущем году мировой спрос на нефть восстановится до 95,9 млн баррелей в сутки (рост на 5,9 млн баррелей в сутки) после падения на 9,8 млн баррелей в сутки в 2020 году.