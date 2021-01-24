Сенат отложил рассмотрение импичмента Трампа

Сенат США отложил рассмотрение импичмента бывшему президенту Дональду Трампу до 9 февраля, решение было принято единогласно, сообщает РИА Новости.

Ранее республиканцы и демократы договорились о соответствующем расписании процесса, которое дает две недели сторонам на подготовку и письменное изложение своих аргументов.

Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу при беспорядках 6 января в здании Капитолия США. Палата представителей уже вынесла ему импичмент.

Сенат рассматривает импичмент задним числом - уже после ухода президента с поста. Если Трамп будет осужден, то сенат сможет провести отдельное голосование о том, запретить ли ему вновь занимать государственные должности. Единства насчет того, является ли импичмент задним числом конституционным, среди специалистов по основному закону нет, а суды никогда не рассматривали этот вопрос. Таким образом, сенаторы взяли решение этого вопроса на себя.