Биолог назвала пять главных противопоказаний для прививки от COVID-19

Делать прививку от COVID-19 не стоит при ОРЗ, положительном тесте на коронавирус, постковидном состоянии, наличии антител IgM и тяжелых заболеваниях. Пять главных противопоказаний для вакцинации назвала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова в интервью «Ленте.ру».

«Если вы, допустим, сдали кровь на антитела и в ней нашли иммуноглобулины M, это говорит о том, что у вас продолжает формироваться иммунный ответ. То есть организм находится в контакте с вирусом, даже если ваш ПЦР-тест негативен. Возможно, вирус "спрятался", сидит в кишечнике или где-то еще. Это состояние называется персистенция», — сказала биолог.

Постковидным состоянием биолог назвала наличие в организме только антител IgG, без IgM. «У многих оно не связано ни с какими побочными эффектами в смысле длинного ковида. Но при наличии IgG смысла вакцинироваться нет. Лучше уступить свою очередь на вакцину кому-то другому», — добавила Баранова.

К противопоказаниям она отнесла и такие болезни, как иммуносупрессия или рассеянный склероз. По словам Барановой, пациентов с такими заболеваниями перед вакцинацией отправляют на консультацию к лечащим врачам, «а те говорят, что тоже не знают. Никто не хочет на себя брать за это ответственность».