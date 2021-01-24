Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем Франции

Накануне министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с государственным секретарем министерства Европы и иностранных дел Франции Жаном-Батистом Лемуаном, сообщает haqqın.az со ссылкой на МИД Азербайджана

Cогласно сообщению, стороны обменялись мнениями по вопросам в связи с текущей ситуацией в регионе, реализацией трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Джейхун Байрамов проинформировал французскую сторону о взглядах Азербайджана на миростроительство и новых возможностях сотрудничества в регионе. Были также обсуждены вопросы, входящие в повестку дня двустороннего сотрудничества.