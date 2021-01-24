Серия землетрясений произошла в Испании
В районе испанского города Гранада произошло несколько землетрясений. Магнитуда трех из них составила 4 и выше, сообщает Национальный географический институт.
Самые сильные толчки были зарегистрированы в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3).
Премьер страны Педро Санчес на своей странице в Twitter призвал жителей Гранады сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Мэр города выступил на национальном телевидении с аналогичным призывом, но назвал ситуацию «тревожной».