Тело убитого пиратами Фармана Исмаилова отправили в Азербайджан
Тело гражданина Азербайджана Фармана Исмаилова, погибшего в результате нападения пиратов на турецкий корабль, отправлено на Родину. Об этом сообщает турецкий телеканал Haber/Global.
Согласно информации, тело Фарамана Исмаилова было отправлено рейсом Стамбул-Баку «Турецких авиалиний».
Напомним, в прошлую субботу пираты атаковали у берегов Нигерии турецкий корабль «Моцарт», плывший под флагом Либерии. Пираты разобрали оборудование корабля и захватили в заложники 15 моряков.
В результате атаки был убит гражданин Азербайджана Фарман Исмаилов, работавший на корабле механиком.