Ученые выяснили, почему женщины легче переносят COVID

Мужчины в 1,7 раза чаще умирают от COVID-19, чем женщины, из-за различия в хромосомах. К такому выводу пришли ученые из Йельского университета в США, результаты их исследования опубликованы в журнале Science.

По мнению специалистов, развитию тяжелых симптомов COVID-19 у женщин препятствует наличие у них двух Х-хромосом, которые богаты генами, регулирующими иммунный ответ. В исследовании отмечается, что хотя одна из Х-хромосом заглушена в результате механизма дозовой компенсации генов, некоторая часть ДНК способна активировать врожденную иммунную систему. Кроме того, защитную роль играет женский половой гормон эстроген, который способен блокировать рецептор АСЕ2, используемый коронавирусом для проникновения в клетки.

Ученые также определили, что мужские гормоны андрогены усиливают способность вируса инфицировать клетки. Более того, мужчины после 60 лет начинают терять первичный иммунный ответ на SARS-CoV-2, а также подвержены так называемому цитокиновому шторму — воспалению в связи с чрезмерной компенсаторной реакцией со стороны других молекул иммунной системы.