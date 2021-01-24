Эксперт советует отложить занятия спортом переболевшим коронавирусом

Высокоинтенсивные спортивные тренировки после перенесенной коронавирусной инфекции могут привести к тяжелым поствирусным осложнениям. Об этом сообщил врач-иммунолог Илья Кукин российским СМИ.

"Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Если у вас исчезли все симптомы ОРВИ, это вовсе не значит, что ваш организм полностью восстановился. Дело в том, что в ходе воспалительной реакции образуются особые вещества, которые стараются всеми возможными силами изолировать процесс. Это проявляется отеком тканей, например, вы можете не замечать, но ваш нос будет хуже дышать. Все это как раз предрасполагающие факторы, чтобы получить поствирусные осложнения", - отметил иммунолог.

Врач предупредил, что к полноценным тренировкам можно вернуться через месяц после перенесенного заболевания. "Мы должны "откатить" организм к восстановлению, чтобы он обратно в штатном режиме набрал тот потенциал, который у него был. Для этого понадобится около месяца. Такой максимальный срок нужен, чтобы исключить все риски рецидива. И постепенно, начиная с маленьких шагов, в течение последующего месяца вы сможете обратно вернуться к результатам, которые у вас были до болезни", - сообщил он.