Король Таиланда объявил свою фаворитку второй королевой

Рама X и Сининат приняли участие в торжественной церемонии, на которой оделись в одинаковые голубые костюмы и выпустили птиц и рыб с пирса в Бангкоке. Девушка стала официальной фавориткой короля в августе 2019 года – через три месяца после его свадьбы с королевой. Но уже в октябре ее лишили всех титулов и даже посадили в тюрьму – за чрезмерную амбициозность. Но, видимо, сейчас Рама X сменил гнев на милость.

До того как стать фавориткой короля, Сининат служила в его личной охране – как и королева Сутхида, которая до брака была генералом специального подразделения Королевской гвардии.

Как сообщает издание The Sun, впервые за почти сто лет тайский монарх взял себе вторую супругу, после того как женился на своей четвертой жене Сутхиде.

