История Фариды из Азербайджана покорила Бангладеш

Жюри международного кинофестиваля в Бангладеш присудило награду за лучшую режиссуру фильму Ксении Лагутиной «Фарида», снятому в Петербурге, пишут российские СМИ.

Ленту снимали азербайджанская кинокомпания «Нариманфильм» и Санкт-Петербургская школа нового кино.

По сюжету, молодая девушка приехала в Петербург из горного села в Азербайджане, чтобы найти своего мужа. При этом она ничего не знает о том, где он, а город во время поисков несколько раз сводил ее и разводил с разными людьми, меняя жизнь героини.

Ранее лента уже попадала в номинацию «Лучший режиссер» IV Фестиваля современного российского кино «Горький fest», а также получила приз за лучшую женскую роль и третье место на IХ Московском кинофестивале «Будем жить».