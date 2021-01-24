Недавно было официально объявлено, что первая в Азербайджане фармацевтическая компания с научной направленностью “Parla Pharmaceuticals” начала производство местных лекарственных средств с целью удовлетворения спроса среди населения и экспорта. Информацией о деятельности, будущих планах и производимых “Parla Pharmaceuticals” препаратах поделился с haqqin.az директор компании Араш Носрати Херави.

- Компания “Parla Pharmaceuticals” начала свою деятельность на фармацевтическом рынке Азербайджана. Не могли бы вы поделиться информацией о компании?

- “Parla Pharmaceuticals” - это азербайджанская компания, специализирующаяся в сфере производства лекарственных препаратов. С уверенностью заявляю, что “Parla Pharmaceuticals” - это первая в Азербайджане фармацевтическая компания с научной направленностью, осуществляющая полный цикл производства высокотехнологичных лекарственных средств. Верю, что уже в обозримом будущем компания превратиться в один из ведущих мировых брендов фармацевтической отрасли.

На начальном этапе мы вышли на рынок с несколькими лекарственными препаратами, но уже в самое ближайшее время планируем значительно пополнить портфель продукции компании. Отмечу что “Parla Pharmaceuticals” уже ведёт переговоры касательно экспорта продукции за рубеж. Поэтому уже в ближайшее время мы надеемся осуществить первые экспортные поставки лекарственных препаратов под брендом «Made in Azerbaijan».

Деятельность нашей компании будет включать научно-исследовательские работы в области производства лекарственных препаратов, производство высокотехнологичных лекарственных препаратов и их реализацию как на местном, так и на зарубежных рынках.

- В лечении каких заболеваний используются лекарства, выпускаемые компанией и какие препараты вы планируете выводить на рынок в будущем?

- Компания на начальном этапе производит несколько лекарственных препаратов с простыми молекулами. Это в основном антибиотики и противогрибковые препараты. Мы с успехом завершили тестовый период производства. В скором времени приступим к производству сложных молекул, используемых для лечения заболеваний в таких сферах, как урология, эндокринология, гематология, онкология и т.д. В ближайшие 5 лет “Parla Pharmaceuticals” планирует производство более 400 молекул.

- В период пандемии возникли определенные трудности с поиском некоторых лекарственных препаратов, что вызвало беспокойство в обществе. Поможет ли деятельность компании “Parla Pharmaceuticals” свести на минимум возможные трудности в случае повторения подобных форсмажорных ситуаций?

- Конечно. Местное производство лекарств со стороны “Parla Pharmaceuticals” или другого производителя уменьшит риск возникновения дефицита лекарственных препаратов для населения в случае форсмажорных ситуаций. К примеру, в первые месяцы пандемии некоторые крупные зарубежные производители лекарственных препаратов остановили их экспорт по причине выросшего спроса на своих внутренних рынках. Мы же планируем не только удовлетворять спрос внутри Азербайджана, но и экспортировать препараты местного производства за рубеж.

Следовательно, в стране будет сведен к минимуму недостаток лекарств и необходимые препараты будут доступны всегда. Надеюсь, что вслед за “Parla Pharmaceuticals” в Азербайджане появятся и другие производители. Это, в свою очередь, создаст фундамент для уменьшения в будущем рисков, о которых мы говорили выше.

- Какую экономическую и социальную выгоду принесёт стране деятельность вашей компании и узнаваемость её в мире в качестве Азербайджанского бренда?

- Господин Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент страны Мехрибан Алиева неоднократно заявляли о важности развития ненефтяного сектора экономики страны и постоянно демонстрировали свою поддержку этому процессу развития. Уменьшение зависимости страны от нефтяного сектора и инвестирование средств в развитие ненефтяного сектора является важной задачей, стоящей перед местными производителями. Очевидно, что Азербайджан успешно двигается в этом направлении и осуществляет необходимые меры.

“Parla Pharmaceuticals” планирует внести свой важный вклад в направлении развития ненефтяного сектора экономики страны.

С первого дня компания поставила перед собой цель стать важным игроком в глобальном фармацевтическом бизнесе. Для этого мы должны усиливать деятельность в сфере экспорта. Потому что наша цель стать одним из основных экспортеров в ненефтяном секторе экономики Азербайджана к концу 2030-го года.

Это, в свою очередь, означает больше рабочих мест в стране, увеличение финансовых оборотов и налоговых выплат. В то же время “Parla Pharmaceuticals” внесет важный вклад в развитие образования и рост знаний в сфере фармакологии, биологии, биотехнологии и инженерии. Это привлечёт еще больше инвестиций в страну и обозначит Азербайджан на карте мира как одного из передовых производителей лекарственных препаратов.