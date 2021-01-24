Совбез Турции обсудит миссию турецких военных в Азербайджане

28 января под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет заседание Совета национальной безопасности, в ходе которого планируется обсудить ситуацию в Восточном Средиземноморье, действия турецких военных в Азербайджане, Ливии и Сирии, а также борьбу с терроризмом. Об этом сообщает Anadolu.

Также одним из ключевых вопросов повестки дня станет возобновление переговоров между Грецией и Турцией с целью урегулирования разногласий в Эгейском и Средиземном морях.