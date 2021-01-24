В Киргизии задержали бывшего премьер-министра

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии задержал бывшего премьер-министра республики Мухаммедкалыя Абылгазиева. Об этом пишет Sputnik Кыргызстан со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, бывшего главу правительства вызвали на допрос 26 января, после этого он был задержан. Его подозревают в коррупции и незаконном обогащении.

"В целях легализации активов экс-премьер приобретал дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях, а также осуществлял финансовые вложения в сферу строительства многоквартирных элитных домов. Для уклонения от уголовной ответственности эти активы оформлялись на подставных лиц", — сообщили в ГКНБ.

Абылгазиев водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

Издание напоминает, что Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку с поста главы кабмина после скандала с радиочастотами. Он был премьер-министром более двух лет — с апреля 2018 года по июнь 2020-го.



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