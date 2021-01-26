Для оценки нанесенного урона и устранения его последствий 6 ноября 2020 года, соответствующим распоряжением главы государства была создана Госкомиссия. За короткий промежуток деятельности Госкомиссии под руководством премьер-министра был проведен осмотр свыше 10 тысяч объектов в 11 городах и районах, проведена оценка нанесенного ущерба и проведены первичные работы по планированию ремонтно-восстановительных работ.

В результате коварных атак вооруженных сил Армении и ракетных обстрелов ряда мирных городов и районов Азербайджана в ходе Отечественной войны были убиты мирные граждане, а гражданским объектам, частным домам и инфраструктуре нанесен масштабный урон.

По распоряжению премьер-министра Азербайджана от 14 января 2021 года, функции заказчика ремонтно-восстановительных работ для полного восстановления поврежденных объектов, а также организация и координация строительных работ поручены Государственному комитету по градостроительству и архитектуре.

Для выполнения этого поручения со стороны Госкомитета в кратчайшие сроки были проведены необходимые подготовительные работы, уточнены и сгруппированы по территориям объемы работ и дан старт ремонтно-строительным работам на территории каждого пострадавшего города и района. Таким образом, работа по устранению нанесенного в результате агрессии вооруженных сил Армении параллельно стартовала в Гяндже, Мингячевире, Тертере и Нафталане, а также на территориях Физулинского, Джебраильского, Геранбойского, Агдамского, Агджабединского, Бейлаганского и Бардинского районов.

Большинство объектов составляют частично поврежденные или же полностью разрушенные частные дома. Наряду с этим, среди поврежденных строений есть и многоквартирные здания, социальные объекты и объекты предпринимательства.

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, руководствуясь поручениями президента Азербайджана по устранению нанесенного населению ущерба, мобилизует все необходимые ресурсы и реализует неотложные меры для того, чтобы в кратчайшие сроки люди могли вернуться к своей привычной жизни в родных городах и районах, и чтобы они были обеспечены комфортными и безопасными условиями жизни и работы.