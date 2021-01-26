Госсекретарь Лемуан: Франция каждый раз заявляла о признании территориальной целостности Азербайджана

Двусторонние связи между Францией и Азербайджаном развиваются по восходящей линии, сказал на брифинге в Баку журналистам государственный секретарь министерства иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

Лемуан подчеркнул, что «в период войны, французское правительство находилось в сложной ситуации. Но каждый раз французское правительство, основываясь на международное право, заявляло о признании территориальной целостности Азербайджана».