На основании информации, полученной следственным отделом оперативно-розыскного управления ГТУВТ, при прохождении таможенного контроля был проведен осмотр чемодана, принадлежащего гражданке Азербайджана Илахе Бабаевой, прибывшей рейсом из Стамбула.

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку ввоза в страну большого количества наркотиков и психотропных веществ, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

В ходе досмотра чемодана были обнаружены спрятанные внутри коробок для кофе целлофановые пакеты с 1542 единицами MDMA (метилендиоксиметамфетамин), в упаковках с детским питанием 320,105 граммов кокаина, а в чайных пакетиках был размещен самый опасный наркотик в мире MDMB-4en-PINACA (Bonzai), с общим количеством активного ингредиента 87,106 граммов.

Сотрудниками оперативно-розыскного управления Государственного таможенного комитета была проведена операция по установлению лиц, которым должны были быть доставлены наркотики. Расследование выявило причастность к участию в преступление других членов группы Лалы Мамедовой и Нармины Каримовой. При проверке дома Лалы Мамедовой были обнаружены 2 упаковки общим весом 8,512 граммов психотропного вещества-метамфетамина, 502 таблетки МДМА (метилендиоксиметамфетамина), 8 упаковок кокаина и 70 таблеток прегабалина, а также электронные весы, большое количество средств, применяемых при приеме психотропных и сильнодействующих веществ, обнаружены тетради с записями о купле-продажи.

Задержанным предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и, согласно решению Ясамальского районного суда, они были заключены под стражу.

Следует отметить, что метамфетамин и МДМА (метилендиоксиметамфетамин) включены в «Список психотропных веществ», препарат «прегабалин» - в «Список сильнодействующих веществ», запрещенных к обращению в Азербайджанской Республике. Общее количество активного ингредиента препарата «прегабалин» составило 21 грамм, а общее количество активного ингредиента МДМА (метилендиоксиметамфетамин) – 378, 402 грамма.