Нового министра транспорта, связи и высоких технологий представили коллективу
Новый министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев сегодня был представлен коллективу министерства.
Согласно информации, Рашада Набиева коллективу представил помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.
Накануне указом президента Ильхама Алиева Рашад Набиев был назначен министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.