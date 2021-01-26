Израиль все еще готовит наступательные планы на Иран наш обзор

Отдел международной информации

Президент США Джо Байден одним из первых антитрамповских шагов назвал возвращение его страны к так называемой ядерной сделке с Ираном. Однако в Израиле, главном союзнике Штатов на Ближнем Востоке, считают иначе.

Начальник генерального штаба израильской армии генерал Авив Кохави высказался против такого шага. Более того, он сообщил, что израильская армия в наступившем году будет готовить новые планы, касающиеся возможной атаки на Иран.

Начальник генерального штаба израильской армии генерал Авив Кохави

По мнению генерала Кохави, Соединенные Штаты при правлении президента Байдена не должны возвращаться к ядерной сделке с Ираном, даже если бы Тегеран согласился с более жесткими ее условиями.

Предшественник Джо Байдена Дональд Трамп в 2018 году односторонне вышел из сделки, подписанной западными державами в 2015-м, и наложил санкции на Исламскую Республику, охватывающие полный запрет на экспорт иранской нефти.

Придя в Белый дом, Байден высказал идею вернуться к сделке, при этом изменив ее содержание.

Израильский генерал во вторник заявил, что возврат к соглашению, даже если оно будет изменено, станет «плохим оперативно и плохим стратегически». По мнению израильского высокопоставленного военного, разрешить Ирану реализовывать свою ядерную программу было бы «недопустимой угрозой и привело бы к распространению ядерного оружия в регионе».

Одновременно Кохави проинформировал о том, что с точки зрения угроз со стороны Ирана, израильская армия готовит планы наступательной операции против Тегерана, если в этом будет такая необходимость.

«Я порекомендовал армии подготовку оперативных планов, независимо от уже существующих, - сказал генерал. Мы займемся этими планами и будем над ними работать в течение этого года. Те, кто примут решение о их реализации, то это, очевидно, политические руководители. Но планы должны быть готовы», - твердо заключил генерал Авив Кохави.

Словом, спокойствие на Ближнем Востоке еще долго не будет достигнуто, несмотря на новые веяния из Белого дома.