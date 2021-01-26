Начальник генерального штаба израильской армии генерал Авив Кохави высказался против такого шага. Более того, он сообщил, что израильская армия в наступившем году будет готовить новые планы, касающиеся возможной атаки на Иран.

Президент США Джо Байден одним из первых антитрамповских шагов назвал возвращение его страны к так называемой ядерной сделке с Ираном. Однако в Израиле, главном союзнике Штатов на Ближнем Востоке, считают иначе.

По мнению генерала Кохави, Соединенные Штаты при правлении президента Байдена не должны возвращаться к ядерной сделке с Ираном, даже если бы Тегеран согласился с более жесткими ее условиями.

Предшественник Джо Байдена Дональд Трамп в 2018 году односторонне вышел из сделки, подписанной западными державами в 2015-м, и наложил санкции на Исламскую Республику, охватывающие полный запрет на экспорт иранской нефти.

Придя в Белый дом, Байден высказал идею вернуться к сделке, при этом изменив ее содержание.

Израильский генерал во вторник заявил, что возврат к соглашению, даже если оно будет изменено, станет «плохим оперативно и плохим стратегически». По мнению израильского высокопоставленного военного, разрешить Ирану реализовывать свою ядерную программу было бы «недопустимой угрозой и привело бы к распространению ядерного оружия в регионе».

Одновременно Кохави проинформировал о том, что с точки зрения угроз со стороны Ирана, израильская армия готовит планы наступательной операции против Тегерана, если в этом будет такая необходимость.

«Я порекомендовал армии подготовку оперативных планов, независимо от уже существующих, - сказал генерал. Мы займемся этими планами и будем над ними работать в течение этого года. Те, кто примут решение о их реализации, то это, очевидно, политические руководители. Но планы должны быть готовы», - твердо заключил генерал Авив Кохави.

Словом, спокойствие на Ближнем Востоке еще долго не будет достигнуто, несмотря на новые веяния из Белого дома.