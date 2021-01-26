Минздрав объявил набор клинических психологов

Согласно решению Кабмина №8 от 13 января 2021 года, на основе конкурса проводится прием на работу на должность клинического психолога. Прием на работу психологов осуществляется в связи с организацией оказания психологической помощи военнослужащим в регионах.

Желающие принять участие в конкурсе в течение 30 дней должны обратиться в Минздрав ([email protected], контактный номер 441-26-03 (309)) и предоставить нижеперечисленные документы:

Заявление, копия удостоверения личности, биография, копия документов об образовании, копия трудовой книжки (в случае наличия).

Знания кандидатов на должность клинического психолога будут оцениваться в Центре психического здоровья.

Подходящие кандидаты пройдут соответствующую подготовку в Центре психического здоровья и будут приняты на работу.