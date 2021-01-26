100 тысяч манатов от Gunay Bank в Фонд возрождения Карабаха

В целях поддержки обеспечения современной и достойной жизни на родных территориях, освобожденных от оккупации нашей победоносной армией в ходе Отечественной войны, проведения во всех сферах созидательных и восстановительных работ, а также неуклонного укрепления безопасного проживания, эффективной деятельности и благосостояния ОАО Gunay Bank перечислило в Фонд возрождения Карабаха 100 000 манатов.

Gunay Bank, руководствуясь национальными интересами Азербайджана, всегда вместе с государством и народом.

Карабах - это Азербайджан!