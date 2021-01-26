Жителей Баку задержали с 14 кг наркотиков

Жителей Баку задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками на основании полученной информации проведены оперативные мероприятия.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны жители столицы Р.Пирвердизаде, Д.Алиев и Г.Шарифов, у них было обнаружено и изъято более 14 кг наркотиков и 2 банковские карты, на которые были перечислены деньги от их продажи.

По факту ведется расследование.