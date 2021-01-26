Иран готов к миру, но к достойному миру наш комментарий
Армия обороны Израиля запрашивает дополнительные миллиарды шекелей для возможного удара по Ирану, а США изучают различные варианты базирования в Саудовской Аравии на случай вооруженного конфликта с Тегераном.
Подготовка к возобновлению переговоров по ядерной программе Ирана идет полным ходом. Но принимает какой-то уже совершенно феерический характер. Это та самая «борьба за мир», после которой «от мира камня на камне не останется» - иначе то, что мы наблюдаем в последние дни, охарактеризовать сложно.
Любые переговоры, тем более – по столь острой теме, всегда носят характер торгов на восточном базаре: сначала цена задирается до небес, а потом идет долгое ее сбивание до взаимоприемлемого уровня.
Так и сегодня – ставки задраны выше некуда. Пентагон развертывает в Персидском заливе эшелонированную систему ПВО, не скрывая, что делают это от возможных атак со стороны Ирана - как малых ударных беспилотников, так и баллистических ракет, которые совсем недавно запускались иранцами в ходе военных учений в направлении американского авианосца.
Израильтяне вообще уперлись намертво. Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави назвал неприемлемым даже улучшенное соглашение по атому Ирана: «В отношении СВПД, или даже аналогичного соглашения с рядом улучшений, хочу сказать, что это плохое соглашение с тактической и стратегической точек зрения. Если бы сделка от 2015 года была реализована, Иран в конечном итоге смог бы создать ядерную бомбу, так как соглашение не предусматривало ограничений и надзора для предотвращения этого. СВПД или улучшенное аналогичное соглашение неприемлемо и недопустимо».
Аналогичной позиции придерживаются Эмираты, а саудиты вообще намекнули, что готовы к самому серьезному улучшению отношений с Турцией, если Анкара поможет им в «сдерживании Тегерана» после того, как администрация Байдена ослабит давление на Иран – такая вот захватывающая аравийская интрига.
И «вишенкой на торте» стало прозвучавшее на днях заявление официального, но анонимного представителя президента Франции о том, что «Иран должен вернуться к условиям ядерной сделки 2015 года с мировыми державами, если он ожидает, что Соединенные Штаты присоединятся к соглашению. Но даже в этом случае потребуются более широкие переговоры».
Столь бесцеремонное перекладывание с больной головы на здоровую вызвало эмоциональный, но вполне справедливый твит Джавада Зарифа: «Не мы это начали, не нам уступать первыми».
Иранская сторона, кстати, уже осуществила преднамеренный «слив» информации о том, на каких условиях собирается вести переговоры:
1. США выполняют все аспекты сделки, включая полную отмену санкций.
2. Любые разногласия по поводу договоренностей должны обсуждаться в рамках официальных переговорных комиссий. Одно из ожидаемых разногласий – это требование Тегерана о компенсации финансовых потерь, понесенных им из-за выхода администрации Трампа из сделки.
3. Тегеран не допустит увязки ядерной сделки с другими вопросами, включая его ракетную программу и деятельность на Ближнем Востоке.
4. Иран не будет принимать новых членов в сделку, помимо P5+1, включая любые страны Персидского залива.
5. Любые вопросы, касающиеся других государств региона, должны обсуждаться отдельно, а не в рамках ядерных переговоров.
6. Иран не будет обсуждать свою ракетную программу, но он открыт для разговоров о региональном контроле над вооружениями под наблюдением ООН.
По странному стечению обстоятельств – «Совпадение? Не думаю» - вслед за этим «сливом» произошел и другой, что в начале февраля нынешнего года глава израильской разведки планирует предоставить Байдену информацию о развитии ядерной программы Ирана и потребует внесения фундаментальных поправок в текст соглашения. По ним Ирану будет предписано прекратить:
- любое обогащение урана и производства центрифуг;
- поддержку ливанской «Хизбаллы» и других шиитских военных формирований;
- любые военные операции в регионе, включая действия иранских прокси в Сирии, Йемене и Ираке;
- нападения на израильтян за границей.
То есть, по сути, Израиль потребует от США продолжения политики Дональда Трампа по максимальному давлению на Иран и сделает все возможное, чтобы американцы не возобновили участие в ядерной сделке с Исламской Республикой. Да и арабские союзники США «маслица в костерок» плеснуть не забудут.
Как со всеми этими «привходящими» будут справляться члены новой администрации Белого дома, нацеленные на сделку с Тегераном – совершенно пока непонятно. Но скучно уж точно не будет.