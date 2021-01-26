Икрам Нур, автор haqqin.az 13:51

Армия обороны Израиля запрашивает дополнительные миллиарды шекелей для возможного удара по Ирану, а США изучают различные варианты базирования в Саудовской Аравии на случай вооруженного конфликта с Тегераном. Подготовка к возобновлению переговоров по ядерной программе Ирана идет полным ходом. Но принимает какой-то уже совершенно феерический характер. Это та самая «борьба за мир», после которой «от мира камня на камне не останется» - иначе то, что мы наблюдаем в последние дни, охарактеризовать сложно.

Любые переговоры, тем более – по столь острой теме, всегда носят характер торгов на восточном базаре: сначала цена задирается до небес, а потом идет долгое ее сбивание до взаимоприемлемого уровня. Так и сегодня – ставки задраны выше некуда. Пентагон развертывает в Персидском заливе эшелонированную систему ПВО, не скрывая, что делают это от возможных атак со стороны Ирана - как малых ударных беспилотников, так и баллистических ракет, которые совсем недавно запускались иранцами в ходе военных учений в направлении американского авианосца. Израильтяне вообще уперлись намертво. Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави назвал неприемлемым даже улучшенное соглашение по атому Ирана: «В отношении СВПД, или даже аналогичного соглашения с рядом улучшений, хочу сказать, что это плохое соглашение с тактической и стратегической точек зрения. Если бы сделка от 2015 года была реализована, Иран в конечном итоге смог бы создать ядерную бомбу, так как соглашение не предусматривало ограничений и надзора для предотвращения этого. СВПД или улучшенное аналогичное соглашение неприемлемо и недопустимо». Аналогичной позиции придерживаются Эмираты, а саудиты вообще намекнули, что готовы к самому серьезному улучшению отношений с Турцией, если Анкара поможет им в «сдерживании Тегерана» после того, как администрация Байдена ослабит давление на Иран – такая вот захватывающая аравийская интрига. И «вишенкой на торте» стало прозвучавшее на днях заявление официального, но анонимного представителя президента Франции о том, что «Иран должен вернуться к условиям ядерной сделки 2015 года с мировыми державами, если он ожидает, что Соединенные Штаты присоединятся к соглашению. Но даже в этом случае потребуются более широкие переговоры». Столь бесцеремонное перекладывание с больной головы на здоровую вызвало эмоциональный, но вполне справедливый твит Джавада Зарифа: «Не мы это начали, не нам уступать первыми».