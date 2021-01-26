Синоптики рассказали о погоде на завтра
В четверг, 28 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман, прогнозируется умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшероне температура воздуха ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 761 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 50-55%.
Ночью и утром в горных районах Азербайджана возможны осадки, снег. Местами туман, умеренный западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.
28 января на Апшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.