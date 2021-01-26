Ильхам Алиев принял Айдына Керимова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в видеоформате принял Айдына Керимова в связи с назначением его специальным представителем Президента Азербайджана в Шушинском районе, сообщает АзерТАдж.