Ильхам Алиев принял Айдына Керимова
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в видеоформате принял Айдына Керимова в связи с назначением его специальным представителем Президента Азербайджана в Шушинском районе, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в видеоформате принял Айдына Керимова в связи с назначением его специальным представителем Президента Азербайджана в Шушинском районе, сообщает АзерТАдж.
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