Фуад Нагиев призвал владельцев отелей не расслабляться

Председатель Государственного Агентства по туризму Фуад Нагиев обратился к субъектам туриндустрии в связи со смягчением некоторых ограничений в рамках ужесточенного особого карантинного режима, сообщает haqqin.az.

«В связи с наблюдением определенной стабильности в динамике распространения болезни в ряде стран и Азербайджане, принято решение о смягчении некоторых ограничений в рамках ужесточенного особого карантинного режима с 18 января 2021 года. Отмена системы покидания места жительства и нахождения на основании SMS-разрешения, восстановление движения между районами и городами страны привели к оживлению деятельности отелей, в частности находящихся в регионах страны», - говорится в обращении.

Фуад Нагиев отметил, что нельзя забывать, что карантинный режим все еще действует, и распространение вируса может привести к нежелательным последствиям.

«В связи с этим, призываем сотрудников и гостей отелей соблюдать все правила, установленные соответствующими решениями Кабмина. Необходимо учесть, что карантинный режим диктует соблюдение социальной дистанции, использование дезинфекционных средств и защитных масок», - сказал он.

Напомним, что 8 августа 2020 года Кабинет министров Азербайджана утвердил «Положение о работе гостиниц в период пандемии COVID-19». Этим решением Государственному агентству по туризму, другим государственным органам поручено проведение мониторингов в отелях страны. Мониторинги продолжаются. В отношении лиц, нарушающих предписания, будут применяться штрафы.