В Индонезии проснулся самый активный вулкан
Вулкан Мерапи на индонезийском острове Ява начал извергать раскаленные камни и пепел. Об этом заявили в Центре исследований геологических катастроф, сообщает dpa.
Вулкан извергался в течение четырех часов. Спасательные службы оценили уровень опасности как второй - людям не следует находиться в пятикилометровой зоне вокруг кратера. При этом информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. Местное правительство заявило о готовности эвакуировать жителей в случае более сильного извержения вулкана.
Мерапи, высотой 2968 м, считается самым активным вулканом в Индонезии.