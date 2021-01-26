Главы генштабов НАТО собрались в Брюсселе

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит заседание начальников генеральных штабов стран - членов Североатлантического альянса. Совещание проходит под председательством главы Военного комитета НАТО главного маршала авиации Стюарта Пича, сообщает Anadolu.

Ряд руководителей Генштабов лично присутствуют на встрече в штаб-квартире НАТО, часть - присоединилась к совещанию в режиме видеоконференции. Главы Генштабов обсуждают операции, миссии и оборонную деятельность НАТО, а также проведут встречи с партнерами в рамках операции «Решительная поддержка» в Афганистане, миссии альянса в Ираке и Косово.

Также начальники Генштабов обсудят шаги по противодействию пандемии коронавируса, текущие и будущие угрозы.