Ильхам Алиев: «Он до сих пор не пустил пулю в свой предательский лоб»

«Потеря Шуши 8 мая 1992 года была большой трагедией. Виновник этой трагедии - тандем НФА-Мусават. Это должны знать все, никто не должен это забывать», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, в видеоформате принимая Айдына Керимова в связи с назначением его специальным представителем Президента Азербайджана в Шушинском районе, сообщает АзерТАдж.

Глава государства подчеркнул, что в то время в Азербайджане шла борьба за власть.

«Тандем НФА-Мусават рвался к власти, совершил эту провокацию для смещения тогдашней власти, фактически сдал Шушу врагу. В то время министром обороны Азербайджана был выкормыш тандема НФА-Мусават, один из их прихвостней. Он первым и продал Шушу. А потом сказал, что не виноват. Как это не виноват предатель, изменник. Он сказал, что если Шуша будет сдана, то пустит себе пулю в лоб. До сих пор не пустил эту пулю в свой предательский лоб. Тандем НФА-Мусават достиг своих грязных намерений. В результате оккупации Шуши, а спустя несколько дней - Лачинского района тогдашняя власть была смещена и в результате военного переворота к власти пришли НФА-Мусават. После этого они забыли о Шуше, фактически подарили ее армянам, а затем совершили еще одно предательство – в апреле 1993 года сдали врагу Кельбаджар. Оставили там невинных, безоружных людей одних, не смогли спасти и уберечь их. Что сделали после этого? Дезертировали, бежали. Верховный главнокомандующий – дезертир, государственный секретарь – дезертир, председатель парламента – дезертир, другие дезертиры тоже бежали и скрылись, один – в Келеки, другой - за рубежом. Если во время войны Верховный главнокомандующий бежит, то это - дезертирство, другого названия нет. Все должны знать это и не забывать», - сказал глава государства.