Джейхун Байрамов поблагодарил Мевлюта Чавушоглу

Между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции - Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу сегодня состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов, отметив, что тело погибшего азербайджанца – члена экипажа корабля, атакованного пиратами, доставлено на Родину, выразил благодарность своему турецкому коллеге за особое внимание, уделенное данной проблеме, скоординированное осуществление соответствующих мер и оказанную помощь.

Министр также поинтересовался судьбой 15 взятых в заложники членов экипажа, принимаемыми мерами для спасения экипажа и пожелал скорейшего возвращения турецких граждан в свою страну.