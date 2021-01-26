Депутат Таир Керимли: Римскую империю развалили секс-меньшинства

«Одним из обязательств Азербайджана при вступлении в Совет Европы была демонстрация терпимости к сексуальным меньшинствам. Я решительно протестовал против этого. Я заявил, что у Азербайджана есть свои национальные традиции и мы не можем взять на себя это обязательство. Несмотря на это, из Уголовного кодекса изъяли 113 статью». Как сообщает haqqin.az, об этом журналистам заявил депутат Милли Меджлиса Таир Керимли.

«Мы не можем дать согласие на однополые связи и браки. Этот вопрос периодически обсуждается. Сексуальные меньшинства собирались на Тбилисском проспекте перед отелем «Европа» и проводили определенные мероприятия. Это настоящая беда.

Еще в то время в обществе был сильный протест против этого. Сейчас к власти в США пришла демократическая партия. Наряду с нацменьшинствами, они добиваются представления в системе управления и представителей сексуальных меньшинств. Они разработали специальную программу. Представители сексуальных меньшинств занимают высокие кресла и в европейских странах. Есть премьер-министры, есть министры.

Римская империя развалилась именно из-за разврата. Общество настолько деградировало, что была уничтожена целая империя. В азербайджанском обществе всегда будет сопротивление этому. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что мы как зеницу ока бережем наши национальные ценности. Пока я депутат, буду протестовать по вопросу о сексуальных меньшинствах. Я готов даже восстать. Можно вытерпеть все, кроме этого. Нельзя ждать, чтобы такие ветра подули и в Азербайджане. Нужно их задушить в зародыше», - сказал депутат.