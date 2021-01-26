Банкомат и платежный терминал Kapital Bank теперь в Гадруте

Kapital Bank продолжает работу по восстановлению банковской инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях. Банк установил свой банкомат и платежный терминал в поселке Гадрут.

С помощью терминала, установленного наряду с банкоматом, можно пополнять баланс карт и текущих счетов, подать заявку на кредит или BirKart, оплачивать кредит, коммунальные услуги, связь, телевидение и интернет, осуществлять авансовые, алименты, страховые, судебные, муниципальные, налоговые платежи и платежи ГФСЗН, переводить деньги по системе «Xəzri», а также оплачивать штрафы, обучение (БГУ, АГУНП, АМУ, АГПУ и др.) и другие услуги.

Также в ближайшем будущем будет доступна возможность пополнения баланса смарт-счетчиков Azəriqaz и Azərsu.

Напомним, в предыдущие месяцы банкомат и платежный терминал Kapital Bank были установлены в Шуше и Губадлы.

Расположенный в Шуше магазин AzCake, в котором размещен POS-терминал Kapital Bank, вошел в список партнеров BirKart. Гражданские лица смогут воспользоваться возможностью рассрочки, бонусной системой «Сердечки», банкоматами и платежными терминалами, как только им будет разрешен въезд в освобожденные районы.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 102 филиалах и 19 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.