Казахстанские режиссеры сняли фильм, посвященный 44-дневной Карабах ской войне. Всеобъемлющий документальный фильм « Карабах – вновь обретенное счастье» представлен на казахском и русском языках, повествует о причинах, ходе и последствиях конфликта.

Сюжетная линия фильма отличается последовательностью и динамикой, богата точной и полной информацией, которая призвана донести до широкой общественности справедливую позицию Азербайджана. В фильме подробно рассказывается о символе свободы Карабаха – цветке «Хары-бюльбюль».

Отметим, что данный фильм создан казахстанским журналистом Алмасом Алтаем сразу после поездки казахстанской делегации в Азербайджан. Казахстанские политологи, журналисты и блоггеры в рамках своего визита в нашу страну, организованного посольством Азербайджана в Казахстане при поддержке азербайджанской общины в Алматы, посетили Баку, Барду, Гянджу и Шамаху.

Отметим, что ранее данный фильм был продемонстрирован в Нур-Султане и Алматы.