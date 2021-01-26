Путин заявил об угрозе борьбы «всех против всех»
Система глобальной безопасности в мире деградирует, нынешнюю ситуацию можно сравнить с тридцатыми годами прошлого века, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.
«В современном мире возникла опасность столкнуться с глобальным срывом и борьбой всех против всех», — сказал Путин.
По его словам, трудно не замечать глобальной трансформации в экономике, политике, социальной сфере. Российский лидер добавил, что пандемия коронавируса обострила проблемы дисбаланса в мире.