Айдын Керимов строил порты, дома, а теперь Шушу

Назначенный на должность спецпредставителя президента в Шушинском районе Айдын Керимов ранее занимал должность советника председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

Как стало известно haqqin.az, Айдын Керимов родился в 1974 году. Ранее он работал в системе Бакинского порта, а затем принимал участие в реализации масштабного градостроительного проекта «Белый город» в Баку.

В ходе приема у президента Ильхама Алиева Айдын Керимов также заверил главу государства, что сделает все возможное для системной реконструкции Шуши, являющейся культурной столицей Азербайджана, восстановлению ее богатого исторического и культурного наследия, жизни горожан в комфортной и доступной современной городской среде.