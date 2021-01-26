Во Второй карабахской войне, которая длилась с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, Азербайджан вышел победителем, освободив территории, находившиеся под оккупацией Армении на протяжении почти тридцати лет. В период оккупации материальные и культурные ресурсы на этих территориях были разграблены противником, а их жители превратились в вынужденных переселенцев.

В целях обеспечения современной и достойной жизни для устойчивого заселения на освобожденных территориях Азербайджанской Республики, на основании Указа Президента от 4 января 2021 года был создан «Фонд Возрождения Карабаха». Фонд будет оказывать финансовую поддержку в реализации мероприятий по восстановлению и реконструкции освобожденных от армянской оккупации территорий, а также поддерживать безопасную жизнь, эффективную деятельность и устойчивый рост.

ОАО «Муганбанк» перечислил 100 тысяч манатов в «Фонд Возрождения Карабаха», в целях поддержки предпринимаемых мер на освобожденных территориях Азербайджанской Республики по восстановлению и превращению в процветающий регион с устойчивой экономикой.