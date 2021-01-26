Путин рассказал о бедности во всем мире

Президент России Владимир Путин на Давосском форуме рассказал об актуальных проблемах мировой экономики. Одной из них он назвал растущее социальное неравенство и увеличение бедности за последние годы. Трансляция выступления ведется на сайте мероприятия.

Российский лидер подчеркнул, что за 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении не росли, а здравоохранение и образование стали дороже в три раза. «Миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу прибавления своих доходов», — заметил Путин.

По словам президента, в мире накапливается масса невостребованных людей. Он сослался на статистику Международной организации труда, согласно которой 267 миллионов молодых людей в мире нигде не учились и не работали. А среди работающих 30 процентов живут с доходом ниже 3,2 доллара в сутки.

«Такие перекосы в глобальном социально-экономическом развитии стали прямым результатом политики, проводившейся в 1980-е годы прошлого века, и зачастую вульгарно проводившейся. В основе этого лежал так называемый вашингтонский консенсус», — объяснил Путин.