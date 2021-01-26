В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 601 пациент выписан после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в среду, 27 января.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались пять человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджан выявлено в общей сложности 229 584 случая заражения коронавирусом, из них 221 717 человек благополучно прошли лечение, 3 105 пациентов клиник скончались. Лечение 4 762 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период проведено 2 380 074 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7 458 - за минувшие сутки.