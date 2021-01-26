Американские компании готовы участвовать в восстановлении Карабаха

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером. Как сообщает пресс-служба Минэкономики, на встрече Микаил Джаббаров отметил развитие партнерства с США в сфере экономики, торговли, промышленности и др.

Министр подчеркнул, что под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева была разработана концепция восстановления и развития территорий, освобожденных от оккупации, которая предусматривает широкое использование государственно-частного партнерства, а также специальные программы стимулирования для иностранных инвесторов, привлечение иностранных компаний для развития территорий.

Посол США Эрл Литценбергер поздравил по случаю обеспечения территориальной целостности Азербайджана, подчеркнул важность установления устойчивого мира в регионе. Посол отметил готовность американских компаний участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации территорий, в частности отметил их заинтересованность в управлении водными ресурсами, создании дорожной и другой инфраструктуры, сотрудничестве в сфере цифровых и инновационных технологий.

На встрече обсуждались направления расширения экономических связей.