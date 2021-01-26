Золото страны в обмен на демократию что там за океаном?
Венесуэла продолжает поставлять все новые сюжеты, относящиеся к борьбе с пандемией коронавируса. Недавно haqqin.az сообщал, что инфицированных граждан, вернувшихся из--за рубежа власти этой страны объявили «биотеррористами». А теперь Covid-19 оказался в центре политической борьбы, которую ведут между собой правительство Николаса Мадуро и возглавляемая Хуаном Гуайдо оппозиция.
В сентябре прошлого года министерство здравоохранения Венесуэлы договорилось с ООН о приобретении 11 миллионов доз вакцины против коронавируса в рамках программы, которая называется COVAX. За эту вакцину Венесуэла должна была выплатить до 15 декабря 18 миллионов долларов.
Но этих денег в указанный срок в бюджете страны не нашлось. Что и неудивительно, ибо венесуэльская экономика переживает абсолютный коллапс. Власти во всем винят санкции США, но на самом деле главной причиной стала вопиющая некомпетентность и коррупция режима Мадуро, из-за чего главная отрасль страны - нефтяная, дающая до 90 процентов всех валютных поступлений, оказалась парализованной. Достаточно привести лишь одну цифру. Как говорит один из ведущих экспертов в отрасли - Хосе Торо, если в 1970 году в стране добывалось 3.8 миллионов баррелей нефти в день, то сейчас добыча составляет лишь 339 тысяч баррелей.
И вот из-за отчаянной нехватки валюты венесуэльские власти вновь обратились к Великобритании с тем, чтобы та разрешила продать часть находящихся в ее банках венесуэльских золотых слитков. Эти деньги, говорят в Каракасе, нужны для покупки вакцины, иначе в стране начнется гуманитарная катастрофа, которая приведет к смерти тысяч людей.
Всего на территории Объединенного королевства хранится 31 тонна венесуэльского золота на сумму 2 миллиарда долларов. Но Лондон отказывается отдавать слитки властям этой латиноамериканской страны, поскольку считает правительство Мадуро нелегитимным, а в качестве президента Венесуэлы с января 2019 года признает лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Вот между ним и Мадуро и развернулась борьба за золото. Оппозиционер убеждает правительство Бориса Джонсона не отдавать авторитарному режиму никакое золото, потому что эти деньги венесуэльские нарко-генералы попросту потратят на свои нужды, на свое выживание, на усиление армии и карательных органов.
Гуайдо говорит, что, конечно, стране нужны доллары на борьбу с пандемией, но их можно получить за счет использования или продажи конфискованных в США активов, принадлежавших правительству Венесуэлы. Насколько можно понять, речь идет прежде всего о крупной нефтяной компании Citgo, доступ к авуарам которой по решению Вашингтона отдан венесуэльской оппозиции. Гуайдо рассчитывает что таким образом он и его соратники будут иметь контроль над справедливым распределением вакцины в стране.
Официально в Венесуэле зарегистрировано 1122 умерших от коронавируса и 121691 инфицированных. Это один из самых низких уровней распространении пандемии в Латинской Америке. Однако независимые врачи официальной статистике не доверяют, считая что число жертв Covid в несколько раз выше: в стране отчаянно не хватает лекарств, 47 ее больниц переполнены, чтобы попасть в них нужно приносить свои простыни и мыло. Кроме того, многие венесуэльцы просто боятся заявить о своих симптомах, потому что и их могут причислить к «биотеррористам».
Гуайдо не без оснований подозревает власти во лжи и лукавстве. Мадуро хочет получить из Англии золото якобы на покупку дорогостоящей американской вакцины. Но одновременно его правительство договорилось с российскими властями о получении вакцины Спутник V. В конце декабря прошлого года, выступая по телевидению вице-президент страны Делси Родригес сообщила о заключении контракта на поставку в Венесуэлу 10 миллионов доз российской вакцины. А именно такое количество прививок намеревались на первом этапе сделать власти с импортированной из США вакциной. Так что, для этих целей необходимость в продолжении ожесточенных споров вокруг золота с Лондоном вроде бы отпала, нет?
Однако тяжба Мадуро и Гуайдо далеко не закончена. В прошлом Дональд Трамп обещал нанести сокрушительный удар по венесуэльскому режиму. Но удара не получилось - режим лишь укрепился и подмял под себя в прошлом оппозиционный парламент. И теперь перед Джо Байденом стоит непростая дилемма - как дальше вести себя с Венесуэлой. Представители госдепартамента объявили уже после инаугурации нового президента, что по-прежнему считают Гуайдо легитимным лидером страны.
Однако не будучи больше спикером Национальной ассамблеи тот оказался в политической изоляции, практически без шансов заставить Мадуро уйти в отставку и восстановить в стране демократию.