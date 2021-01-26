Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 17:04

Венесуэла продолжает поставлять все новые сюжеты, относящиеся к борьбе с пандемией коронавируса. Недавно haqqin.az сообщал, что инфицированных граждан, вернувшихся из--за рубежа власти этой страны объявили «биотеррористами». А теперь Covid-19 оказался в центре политической борьбы, которую ведут между собой правительство Николаса Мадуро и возглавляемая Хуаном Гуайдо оппозиция. В сентябре прошлого года министерство здравоохранения Венесуэлы договорилось с ООН о приобретении 11 миллионов доз вакцины против коронавируса в рамках программы, которая называется COVAX. За эту вакцину Венесуэла должна была выплатить до 15 декабря 18 миллионов долларов. Но этих денег в указанный срок в бюджете страны не нашлось. Что и неудивительно, ибо венесуэльская экономика переживает абсолютный коллапс. Власти во всем винят санкции США, но на самом деле главной причиной стала вопиющая некомпетентность и коррупция режима Мадуро, из-за чего главная отрасль страны - нефтяная, дающая до 90 процентов всех валютных поступлений, оказалась парализованной. Достаточно привести лишь одну цифру. Как говорит один из ведущих экспертов в отрасли - Хосе Торо, если в 1970 году в стране добывалось 3.8 миллионов баррелей нефти в день, то сейчас добыча составляет лишь 339 тысяч баррелей.

И вот из-за отчаянной нехватки валюты венесуэльские власти вновь обратились к Великобритании с тем, чтобы та разрешила продать часть находящихся в ее банках венесуэльских золотых слитков. Эти деньги, говорят в Каракасе, нужны для покупки вакцины, иначе в стране начнется гуманитарная катастрофа, которая приведет к смерти тысяч людей. Всего на территории Объединенного королевства хранится 31 тонна венесуэльского золота на сумму 2 миллиарда долларов. Но Лондон отказывается отдавать слитки властям этой латиноамериканской страны, поскольку считает правительство Мадуро нелегитимным, а в качестве президента Венесуэлы с января 2019 года признает лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Вот между ним и Мадуро и развернулась борьба за золото. Оппозиционер убеждает правительство Бориса Джонсона не отдавать авторитарному режиму никакое золото, потому что эти деньги венесуэльские нарко-генералы попросту потратят на свои нужды, на свое выживание, на усиление армии и карательных органов. Гуайдо говорит, что, конечно, стране нужны доллары на борьбу с пандемией, но их можно получить за счет использования или продажи конфискованных в США активов, принадлежавших правительству Венесуэлы. Насколько можно понять, речь идет прежде всего о крупной нефтяной компании Citgo, доступ к авуарам которой по решению Вашингтона отдан венесуэльской оппозиции. Гуайдо рассчитывает что таким образом он и его соратники будут иметь контроль над справедливым распределением вакцины в стране.