Врач предупредил о мировом коллапсе в случае отказа от вакцинации

Ранее президент России Владимир Путин, выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что недоступность вакцин от коронавируса в ряде стран может стать общей мировой угрозой.

Мир должен сплотиться в борьбе с пандемией, забыв о разногласиях, потому что даже если несколько государств откажутся от вакцинации, это грозит мировым коллапсом, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

"Если от вакцинации как метода борьбы с распространением COVID-19 откажутся даже несколько государств, то может случится мировой коллапс, локдаун, последствия которого очень сложно представить. Поэтому считаю, что мы все должны сплотиться и работать одной большой командой, забыв о разногласиях и объединиться в борьбе с пандемией", - сказал Менделевич РИА Новости.

Он отметил, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией показала, насколько хрупкими могут быть стабильность и привычный уклад жизни.

"В этом плане вакцина на сегодняшний день единственный инструмент, который со временем позволит общаться без ограничений, не опасаясь за здоровье и жизнь. Да, в нашей стране вакцинация добровольная, и каждый человек сам решает, прививаться или нет. Однако как доктор я только за вакцинацию и сам уже привился", - добавил парламентарий.