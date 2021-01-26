И Украина закупает турецкие беспилотники Bayraktar

Об этом сообщил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа во время рабочей встречи с представителями турецкой компании Baykar Makina в Одессе. Такая новость размещена на странице в Facebook военно-морского ведомства Украины.

Эффективность турецких беспилотных летательных аппаратов, успешно продемонстрированная азербайджанскими военными в Нагорном Карабах е, привлекла внимание к разработкам под названием Bayraktar в мире. Стало известно, что Украина в этом году оснастит свои военно-морские силы целым комплексом БПЛА Bayraktar TB2 с улучшенными характеристиками.

Командующий отметил, что этот комплекс будет использоваться «в интересах военно-морских сил Украины как на суше, так и на море».

В свою очередь, генеральный директор турецкой компании Халук Байрактар сказал:

«Мы разрабатываем беспилотные летательные комплексы. Для Украины в качестве поддержки, мы предоставляем новейшие технологии, которые имеем сегодня. Мы всегда будем делиться с украинскими партнерами своим опытом для того, чтобы вместе достигать поставленных целей».

Ранее командующий украинскими ВМС сообщал, что для применения в Черноморской и Азовской операционных зонах БПЛА Bayraktar будут иметь увеличенную дальность полета и будут использоваться для освещения надводной обстановки, а также для обеспечения действий военно-морских сил на берегу и на море.

Также представители ведомств двух стран подписали меморандум о начале совместных проектов по строительству боевых кораблей, беспилотников и турбинных двигателей всех видов. Министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны Турции Хулуси Акар подписали рамочное военное соглашение о сотрудничестве.